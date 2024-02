Il Betis cade in casa. Ajax e Saint-Gilloise, pari in rimonta con Bodo ed Eintracht

Nella ripresa, gli uomini di Van 't Schip si assicurano il possesso palla per andare a caccia del pareggio. Ma al 64', il centrocampista danese si prende la scena e firma il raddoppio. Nel finale, van den Boomen va a segno dal dischetto (91') e riapre i giochi. Ma è Berghuis a rianimare le speranze con il gol del pareggio al 97'.

Betis Ko

Sconfitta interna per il Betis Siviglia, che contro la Dinamo Zagabria di Jakirovi? perde 1-0 e si complica i piani per il passaggio ai Quarti. Al Villamarin, le due squadre si contendono il gioco per gran parte della gara. I padroni di casa creano alcune occasioni pericolose nel corso del primo tempo, senza tuttavia trovare il vantaggio.

Bisogna attendere il 75º minuto per la rete che decide l'incontro, con Petkovic che trasforma il rigore assegnato dal direttore di gara dopo il check al Var. Nel finale, gli andalusi vanno vicini al pareggio con Riad, che all'83' sfiora il gol con un colpo di testa poi respinto dal portiere.

Le altre partite

Nel corso del primo round di Ottavi, lo Sturm Graz ipoteca il turno successivo battendo in casa lo Slovan Bratislava imponendosi con il risultato di 4-1. A firmare il poker degli austriaci, Biereth (4'), Stankovic (27'), Kiteishvili (rig. 64') e Camara (91'). Per gli ospiti va invece a segno Rodrigues (8'). Successo anche per il Molde, che si aggiudica il match di andata battendo il Legia Varsavia per 3-2. Un successo firmato Gulbrandsen (12' e 19') e Kaasa (24'). Tengono vive le speranze dei polacchi Josué (63') e Augustyniak (71').

Cade invece il Ferencváros di Dejan Stankovi?, che sul campo dell'Olimpiakos si arrende alla rete di El Kaabi all'83'. Il passaggio ai quarti si deciderà dunque in Ungheria. Termina invece con un pareggio la gara tra Union Saint-Gilloise e Eintracht Francoforte, che al Lotto Park non vanno oltre il 2-2. Tedeschi sopra di due gol dopo 10 minuti di gioco grazie alle reti di Chaibi (3') e Kalajdzic (10'). Nella ripresa, Rasmussen (31') e Nilsson (68') evitano la sconfitta.