L'Ajax passa all'ultimo respiro contro il Bodo/Glimt. Eintracht eliminato

Una vittoria arrivata dopo una gara intensa, con gli ospiti che si portano in vantaggio al 34' con Berghuis. Nella ripresa, entrambe le squadre restano in 10 in seguito alle espulsioni di Sutalo al 48' e di Gronbaek al 65'. I norvegesi trovano il gol del pareggio all'83', ma al triplice fischio è l'Ajax ad esultare.

Le altre partite

Passano il turno anche la Dinamo Zagabria, che supera il Betis Siviglia grazie al pareggio interno per 1-1 con reti di Kaneko (59') e Bakambu (38') - 2-1 il vantaggio complessivo - e Servette, che dopo lo 0-0 dell'andata si aggiudica gli Ottavi grazie al gol di Cognat al 6'. Attesi al sorteggio di Nyon - in programma il 23 febbraio alle ore 13 - anche Molde, che ha superato il Varsavia vincendo 3-0 in Polonia, Sturm Graz, vincente in entrambi i match contro il Bratislava e Olympiacos, che elimina il Ferencvaros di Stankovic vincendo anche in Ungheria. Si interrompe invece la stagione europea dell'Eintracht, che dopo il pareggio esterno con il Saint-Gilloise cade sotto i colpi di Puertas (47') ed Eckert (80'): inutile il gol di Ebimbe all'87'.