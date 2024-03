Barak all'ultimo respiro fa gioire la Fiorentina: Maccabi Haifa battuto in rimonta

BUDAPEST (Ungheria) - Andata degli ottavi di finale di Conference League con la Fiorentina che vince all'ultimo respiro per 4-3 a casa (si è giocato in campo neutro alla Bozsik Arena di Budapest) del Maccabi Haifa . I Viola di Italiano non perdono tempo e dopo 120" sul cronometro sbloccano il parziale: gran palla di Kayode nel mezzo sfruttata benissimo di testa da Nzola cha buca il portiere del Maccabi Haifa. Padroni di casa che però reagiscono: dopo 10 minuti Seck piazza la zampata sugli sviluppi di un calcio d'angolo per il pareggio e al 28' Kinda si ritrova davanti a Terracciano e lo beffa con diagonale per il 2-1 Maccabi. Secondo tempo emozionante perché al 58' Beltra n pareggia i conti sul 2-2 e al 60' Nzola sfiora la doppietta mancano il tap-in. Il Maccabi, anche questa volta, reagisce al gol dei Viola trovando il 3-2 al 67' con Khalaili ma al 73' Mandragora sigla il 3-3 dopo un bello scambio con Biraghi. Quando tutto sembra indirizzato verso il pareggio, con il Maccabi in 10 dall'81', ecco la zampata degli ospiti: gol partita al 94' di Barak bravo ad inserirsi in area e a calciare in porta.

Ajax-Aston Villa si decide a Londra. Maccabi dominante al Pireo!

La sfida più attesa della serata finisce a reti inviolate e 10 contro 10, infatti alla Joahn Cruijff Arena l'Ajax e l'Aston Villa non vanno oltre lo 0-0 con un espulso per parte per doppia ammonizione (Gooijer e Konsa). Il Maccabi Tel Aviv ipoteca l'approdo in semifinale vincendo per 4-1 a casa dell'Olympiacos con la doppietta di Zahavi. Successi in trasferta anche per il Lilla che archivia per 3-0 lo Sturm Graz ed il Fenerbahce per 2-0 il Royale Union mentre il Molde difende il fattore campo battendo per 2-1 il Club Brugge grazie al gol decisivo al 92' di Gulbrandsen. Vittoria casalinga per 3-0 per la Dinamo Zagabria contro il Paok infine 0-0 tra Servette e Plzen.