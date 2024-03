Fiorentina ai quarti di Conference League! Barak decisivo, pari col Maccabi

La Fiorentina accede ai Quarti di Conference League. Gli uomini di Italiano scendono in campo con una rete di vantaggio, quella firmata Barak che ha deciso in extremis la gara di andata vinta dalla Viola per 4-3. Contro il Maccabi al Franchi, il centrocampista ceco si prende ancora una volta la scena andnando nuovamente a segno con un colpo di testa vincente al 59'.

Sul finale, Khalaili spaventa i padroni di casa battendo Terracciano all'88'. Ma al triplice fischio è la Fiorentina a esultare: 5-4 il risultato complessivo. Secondo risultato utile per Italiano, che dopo il buon pareggio contro la Roma in campionato - utile per la corsa all'Europa - continua il proprio cammino in Conference.

Le altre partite Passa anche il PAOK Salonicco, che riesce a ribaltare il 2-0 dell'andata già nei primi 45 minuti grazie alle reti di Baba (27'), Koulierakis (33'), e Thomas (42'). Nella ripresa, la Dinamo Zagabria accorcia le distanze con Hoxha (49'), ma i padroni di casa vanno ancora a segno con Koulierakis (72') e Zivkovic (88'). Sconfitta indolore per il Fenerbahce, che cade in casa contro il Saint-Gilloise: gara decisa dalla rete di Rasmussen (68'). I turchi avevano però ipotecato i Quarti con il 3-0 dell'andata. Reti inviolate per oltre 180 minuti nella doppia sfida tra Viktoria Plzen e Servette. Alla Doosan Arena, in una gara macchiata dal lancio di un bicchiere di birra ai danni del portiere ospite Jeremy Frick, le due formazioni si trascinano fino ai calci di rigore, dove ad aggiudicarsi il passaggio ai Quarti sono i padroni di casa. Aston Villa domina l'Ajax e vola ai quarti L'Aston Villa torna tra le mura di Villa Park e non fallisce battendo 4-0 l'Ajax con i gol di Watkins (25'), Bailey (60'), Duran (75') e Diaby (81'). Il Lille, forte del 2-0 dell'andata, consolida il passaggio del turno pareggiando in casa lo Sturm Graz per 1-1 mentre il Club Brugge ribalta il 2-1 dell'andata e batte 3-0 il Molde staccando il pass quarti di finale.

