Fiorentina, Italiano: "Rinforzati dalla mia assenza. Sul futuro vedremo"

FIRENZE - La Fiorentina pareggia 1-1 in casa contro il Maccabi Haifa grazie al gol di Barak al 59' (per l'1-0 ovvero il 5-3) e vola ai qaurti di finale di Conference League. Vincenzo Italiano non ha potuto guidare la squadra in campo in quanto squalificato ma ha seguito soffrendo dalla tribuna, le sue parole nel post-partita a Sky Sport: "Siamo contenti, siamo tra le migliori 8 di questa coppa. Quest'anno arriveranno squadre forti, il livello si è alzato molto. Ci tenevamo a passare il turno, i ragazzi si sono rinforzati dalla mia assenza (ride). In tribuna si soffre troppo, mi auguro che non capiti spesso, farò di tutto perchè non accada spesso. Dodò avevo già in mente di metterlo, è guarito bene. Se rinizia ad avere la condizione è un giocatore importante, tutti devono essere pronti. Per noi a questo punto è un valore aggiunto".