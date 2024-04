La Fiorentina impatta sul muro del Viktoria: a Plzen finisce 0-0

La Fiorentina sbatte sul muro difensivo del Viktoria Plzen e in Repubblica Ceca l'andata dei quarti di finale di Conference League termina così 0-0. Primo tempo complicato per i toscani che non riescono a incidere in attacco. Nonostante il quasi totale possesso palla, la viola non riesce a creare alcuna occasione a differenza dei padroni di casa che al 24° sfiorano il vantaggio con Vydra. Anche nella ripresa la squadra di Italiano fatica a trovare la quadra: da segnalare che al minuto 64 la gara viene interrotta per un paio di minuti a causa del lancio in campo di fumogeni. Non succede più nulla in una gara bloccata fin dal primo minuto: la qualificazione si deciderà al Franchi giovedì 18 aprile.