Ikone furioso, mani addosso al raccattapalle in Viktoria Plzen-Fiorentina!

Subentrato a Nico Gonzalez al minuto 84, Ikonè non ha dato il meglio di sè nel finale di gara che ha visto la Fiorentina pareggiare in casa del Viktoria Plzen per 0-0 nell'andata dei quarti di finale di Conference League. All'ex Lille sono bastati cinque minuti per farsi ammonire in maniera del tutto evitabile.