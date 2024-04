Dibu Martinez ammonito due volte ma non espulso: la regola sorprende tutti

LILLE (Fracia) - L' Aston Villa stacca il pass per le semifinali di Conference League dopo il successo ai calci di rigore a casa de Lille con Dibu Martinez protagonista. Il portiere dei Villains, come ai Mondiali, si è superato ai calci di rigore contro una squadra francese diventando ormai un eroe in patria (come testimonia la prima pagina di Olè che titola "Un momento di silenzio" con la foto di Martinez che silenzia i tifosi del Pierre Mauroy.

Ma Dibu è stato anche protagonista di un curioso caso: è stato ammonito dal direttore di gara per comportamento antisportivo propio per aver zittito i tifosi di casa durante i rigori...ed era già stato ammonito durante la partita.

Caso Dibu: il regolamento

Ammonizione nei tempi regolamentari ed ammonizione nei calci di rigore ma, correttamente, niente espulsione per l'estremo difensore argentino. Il regolamento spiega che: se allo stesso giocatore vengono mostrati due cartellini gialli, uno durante la partita e l'altro ai calci di rigore, questi appariranno sul referto come due cartellini e non come un cartellino rosso. Le ammonizioni che vengono emesse durante una partita, compresi i tempi supplementari, non vengono poi riportate nei calci di rigore. Dunque un giocatore che riceve un cartellino giallo, sia durante la partita che durante la girandola dei penalty, non viene espulso.