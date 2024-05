Mendilibar, il mago di Coppa e l'Olympiakos sogna il trionfo

L’eco del Villa Park è ancora forte e le sue vibrazioni si sentono fino ad Atene, sui gradini del Ge?rgios Karaiskak?s, lo stadio dell’ Olympiakos intitolato all’eroe della guerra d’indipendenza greca. Lì, sul mare del Pireo, il prossimo 9 maggio i biancorossi giocheranno il ritorno contro l’ Aston Villa di Unai Emery , sonoramente battuto 4-2 in casa; sulla carta una formalità, in campo vedremo. Se passeranno i greci sarà come la consegna di un testimone, tra chi ha vinto quattro Europa League – tre con il Siviglia e una con il Villarreal – e chi una sola, sempre con il Siviglia. Questa volta però c’è in ballo la finale di Conference e José Luis Mendilibar non si vuole lasciar sfuggire l’occasione di mettere nella sua personale bacheca un altro trofeo europeo. Lui che l’anno scorso ha messo nel sacco Jorge Jesus , Peter Bosz , Erik ten Hag , Massimiliano Allegri e José Mourinho , vincendo la Coppa ai rigori.

Una carriera sottotono

Centrocampista cresciuto nell’Athletic Bilbao ha giocato in piccole squadre che frequentavano le serie inferiori spagnole. Da tecnico, poi, ha allenato più volte i bilbaini, partendo dalle giovanili, ma senza successo. Tra Real Valladolid, Osasuna, Levante, Eibar, Alavés e Siviglia ha messo insieme più di 500 panchine di Liga, ma a parte tre promozioni con Baskonia, Lanzarote e Real Valladolid, appunto, non ha mai vinto un trofeo, fino all’Europa League dell’anno scorso sulla panchina della squadra che ne ha conquistate sette in diciassette anni. Cinque esoneri, quattro subentri e la retrocessione con l’Eibar non ne fanno certo un tecnico ricercato ma, come ha scoperto il Siviglia l’anno scorso e l’Olympiakos questo, ha una grande capacità di virare la rotta in stagioni complicate. In entrambi i casi ha preso una squadra in corsa portandola oltre ogni aspettativa in Europa e cambiando il destino di un’intera stagione; vincere l’Europa League e conquistare la Champions, però, non gli è bastato per essere confermato. Questa volta, invece, è arrivato l’11 febbraio e dopo due mesi gli è stato rinnovato il contratto, scelta societaria che al momento pare particolarmente azzeccata.

Il calcio è una cosa semplice

Mendilibar si è definito «un allenatore antimoderno», che non ama stare con il tablet sottobraccio o davanti al computer. In un colloquio con Del Bosque disse «Nel calcio la cosa migliore è renderlo il più semplice possibile. La cosa complicata è renderlo facile», che ricorda un po’ la frase di Johan Cruijff: «Giocare a calcio è semplice, ma giocare un calcio semplice è la cosa più difficile»; solo che siamo in un’epoca in cui non contano i principi ma chi li enuncia e lo stesso principio perde di valore se chi lo espone non è abbastanza cool per il ‘popolo della Rete’. E ancora: «Ho sempre detto che mi piacciono le cose semplici. Cerco di non complicare eccessivamente la materia per i giocatori. Cerco di farli sentire a proprio agio e da lì possiamo iniziare a migliorare». Ovviamente, potete immaginare i paragoni sprecati, sia con Allegri che Mourinho, i quali, però, la scorsa stagione sono rimasti al palo contro il ‘ragazzo’ di Zaldibar. Di sicuro non è uno di quei tecnici raccontati per il gioco espresso dalle squadre che allena, ma al grido ‘basta che funzioni’ sa dove mettere le mani e quali corde toccare perché i calciatori rispondano alle sue intuizioni. La gara del Villa Park resterà nella storia dell’Olympiakos e sicuramente anche in quella di Mendilibar.

Pressing, velocità e fisico

José Luis Mendilibar predilige il 4-2-3-1, che in fase di possesso diventa un 3-2-4-1, con uno dei terzini che sale per aiutare il centrocampo nella manovra offensiva, e in fase di non possesso un 5-4-1, per fare muro dietro e lasciare la punta libera di scattare in contropiede. Un gioco che si base su tre elementi essenziali: velocità sulle fasce, pressing aggressivo e fisicità. Come quella di Ayoub El Kaabi, attaccante trentenne della nazionale marocchina, che contro l’Aston Villa si è portato a casa il pallone dopo la tripletta che ha messo in ginocchio i Claret and Blue. Il Siviglia è stato il suo primo ‘grande’ club e l’Olympiakos è il secondo, con i biancorossi spagnoli, al di là dell’esonero, ha lasciato il segno e vuole farlo anche questa volta. Prima, però, deve eliminare l’Aston Villa e poi affrontare all’Agia Sophia – lo stadio dell’AEK Atene – la vincente tra Bruges e Fiorentina. Giocando, di fatto, in casa, davanti ai propri tifosi. Un’occasione unica che Mendilibar non vuole lasciarsi sfuggire, consapevole, non da oggi, che la gloria e l’onta hanno confini labili.