È la Champions, bellezza: baci al Var e urla in auto, la folle gioia di Rudiger

Adrenalina allo stato puro. Il ritorno della semifinale di Champions League tra Real Madrid e Bayern Monaco è stato folle, calcisticamente parlando; ha regalato emozioni senza soluzioni di continuità e tante storie nella storia. Non solo la notte magica vissuta da Joselu, ma anche quella di Antonio Rudiger: saltato da Davies nell'azione che ha portato i tedeschi momentaneamente in vantaggio, grazie a un gol pazzesco del canadese, ma pronto a riscattarsi con l'assist per il 2-1. L'ex difensore della Roma ha esternato senza freni la sua felicità al triplice fischio finale, un attimo dopo il brivido per il gol non convalidato per il fuorigioco a De Ligt, che non smette di far discutere.