Olympiacos-Fiorentina: il grande pericolo per Italiano arriva da El Kaabi

La vera stagione dell'Olympiacos è cominciata l’11 febbraio. Quel giorno il club greco, rivale della Fiorentina nella finale di Conference League, ha annunciato l'ingaggio di José Luis Mendilibar al posto dell'esonerato Carlos Carvalhal . Il vecchio saggio basco era libero da 4 mesi. L'8 ottobre, infatti, il Siviglia aveva deciso di dare il benservito al tecnico che la primavera precedente aveva preso in mano una squadra allo sbando e che Monchi non sapeva proprio a chi affidare per evitare la retrocessione: «Avevamo bisogno di uno che, a differenza nostra, si fosse già trovato in una situazione del genere». Ebbene, Mendilibar non solo raggiunse l'obiettivo salvezza, ma conquistò anche la settima Europa League della storia del club andaluso, battendo in finale la Roma di José Mourinho . Una parabola che i tifosi dell'Olympiacos hanno raccontato nelle ultime settimane ai propri figli e nipoti per addormentarli con la speranza che l'esperto tecnico spagnolo possa riuscire a ripetere quell'impresa. Motivi per crederci ce ne sono. E già, perché da quando Mendi è arrivato ad Atene, il ruolino di marcia del club del Pireo ha registrato una chiara inversione di tendenza: 15 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte in 22 gare.

La Fiorentina è chiamata all'impresa

Ed è soprattutto in Europa che i biancorossi, la squadra più amata di Grecia, sono riusciti a fare grandi cose eliminando, nell’ordine, il Ferencvaros, il Maccabi di Tel Aviv (rimontando al Pireo il 4-1 dell’andata), il Fenerbahce ai rigori e, una volta in semifinale, sbarazzandosi della grande favorita del torneo, l’Aston Villa dello specialista di coppa, Unai Emery, battuta sia a Birmingham che ad Atene: «Giocheremo nella loro città, anche se non nel loro stadio, e questo può essere un problema in più», ha ammesso Vincenzo Italiano consapevole di come i tifosi biancorossi si faranno sentire sia dentro che fuori dall’Agia Sophia. In campo, i viola si ritroveranno di fronte una squadra in grado di reagire anche quando sembra estremamente in difficoltà e che non ha bisogno di avere la palla tra i piedi per sentirsi a proprio agio. E la verità è che, quest’anno, la Fiorentina ha avuto qualche problema quando ha dovuto fare i conti contro rivali in grado di chiudersi bene in difesa per poi ripartire velocemente in contropiede: «Se dovessi segnare non esulterei», ha assicurato l’ex di lusso, Stefan Jovetic. La Fiorentina, però, dovrà fare attenzione soprattutto a Ayoub El Kaabi, l’autore della tripletta che ha steso i Villans davanti ai propri, increduli, tifosi.