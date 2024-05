Italiano e la Fiorentina in finale: "Una rivincita. Ma ora conosciamo..."

"Contentissimi di poter avere questa rivincita". Vincenzo Italiano ha iniziato così la sua intervista ai microfoni di Sky Sport. Esattamente un anno dopo, infatti, la Fiorentina ha la possibilità di potersi prendere una rivincita dopo la sconfitta contro il West Ham proprio in Conference League . Quest'anno ad Atene l'avversario sarà l' Olympiacos : "Giocheremo come fosse l'ultima della vita".

Italiano carica la Fiorentina: "Dobbiamo giocare come se fosse l'ultima finale"

Vincenzo Italiano ha raccontato così le sue sensazioni alla vigilia della seconda finale di Conference League consecutiva: "E' bello ritrovarsi qui perché anche quest'anno abbiamo onorato la competizione dopo un percorso netto tra girone e fase a eliminazione diretta. Cercheremo di sfruttare la conoscenza dello scorso anno. Conosciamo pericoli e vantaggi, siamo contentissimi di avere questa rivincita". E sul discorso alla squadra: "Non abbiamo segreti. Ho detto ai ragazzi di interpretare questa gara come fosse l'ultima partita della vita perché nessuno ha la certezza di poterne giocare un'altra. Dovremo avere il fuoco dentro perché non possiamo sbagliare niente".

Spazio poi alle domande sul futuro: "Se è un inidizio di mercato? No, perché non è scontato arrivare a giocarsi una finale, i percorsi sono spesso difficili e ricchi di insidie". E sulla maturità della squadra: "Tutti siamo più maturi, abbiamo più esperienza, conosciamo quella che è la preparazione e cosa necessita una finale. Questo per me è un vantaggio, poi in campo è sempre metà e metà".