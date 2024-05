Mendilibar: “La Fiorentina preoccupa, non dobbiamo essere isterici come i tifosi”

ATENE (Grecia) - Dopo aver vinto alla guida del Siviglia l'Europa League la scorsa stagione José Luis Mendilibar punta al bis europeo puntano alla Conference League alla guida dell'Olympiacos. La squadra greca cerca il primo trionfo europeo della sua storia e lo farà "in casa" tra le mura della OPAP Arena di Atene (lo stadio dell'AEK), l'allenatore spagnolo ha presentato così la sfida alla Fiorentina: "Non dobbiamo essere isterici come tifosi, cercheremo di staccarci dal contesto che ci circonda per cercare di trovare equilibrio e tranquillità. Sarà una gara molto diversa rispetto alla finale di Budapest che ho giocato contro la Roma con il Siviglia. La Fiorentina difende altissima, ci aspettiamo una gara più aperta. La preparazione alla partita sarà completamente diversa perché la Roma giocava un calcio molto più difensivo".