Diretta Olympiacos-Fiorentina ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Dall'altro lato Mendilibar ha messo in guardia i suoi dichiarando che si aspetta una gara più aperta rispetto alla finale di Europa League che ha vinto l'anno scorso con il Siviglia contro la Roma. Grande attesa anche per l'ex di giornata, Stefan Jovetic.

Dove vedere Olympiacos-Fiorentina: diretta tv e streaming

La finale di Conference League tra Olympiacos e Fiorentina si disputerà all'AEK Arena di Atene, in Grecia, e il calcio d'inizio è previsto per le 21. Sarà possibile seguire il match in diretta tv su DAZN, Sky Sport 1 (201), Sky Sport Arena (204), Sky Sport (253) e Tv8. La finale sarà trasmessa anche in streaming sulle rispettive applicazioni DAZN, SkyGo e Now.

Olympiacos-Fiorentina: le probabili formazioni

OLYMPIACOS (4-3-3): Tzolakis; Rodinei, Retsos, Carmo, Ortega; Chiquinho, Iborra, Hezze; Podence, El Kaabi, Fortounis. Allenatore: Mendilibar.

A disposizione: Paschalakis, Papadoudis, Quini, Richards, Ntoi, Camara, Horta, Alexandropoulos, Joao Carvalho, El-Arabi, Masouras, Jovetic.

Indisponibili: nessuno.

Squalificati: nessuno.

Diffidati: nessuno.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Arthur, Mandragora; Nico Gonzalez, Bonaventura, Kouame; Belotti. Allenatore: Italiano.

A disposizione: Christensen, Comuzzo, Ranieri, Faraoni, Kayode, Lopez, Duncan, Infantino, Barak, Beltran, Nzola, Ikoné.

Indisponibili: Castrovilli, Sottil.

Squalificati: nessuno.

Diffidati: nessuno.

ARBITRO: Soares Dias (Portogallo). ASSISTENTI: Soares-Ribeiro. QUARTO UFFICIALE: Nyberg (Svezia). VAR: Martins. ASS. VAR: Dingert (Germania).

