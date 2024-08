Diretta Fiorentina-Puskas Academy ore 20: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

La Fiorentina torna a giocare la Conference League per il terzo anno consecutivo e questa sera sarà di scena al Franchi per il turno preliminare dove affronterà la Puskas Academy alle ore 20. I Viola sono una delle squadre favorite alla vittoria finale, dopo averla sfiorata per due volte di fila battuti in finale prima dal West Ham e nell'anno successivo dall'Olympiakos. Per la formazione di Palladino si tratta di una coppa stregata ed è per questo che, già da stasera, l'ex tecnico del Monza schiererà i migliori undici in campo. Nei turni precedenti, la squadra ungherese ha eliminato prima il Dnipro con un doppio 3-0 e poi l'Ararat Armenia vincendo 1-0 in trasferta e pareggiando per 3-3 tra le mura amiche.