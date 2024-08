Kean illude la Fiorentina, ma la rimonta non si compie: 3-3, beffa all'89'

FIRENZE - Inizia con un pirotecnico pareggio il cammino della Fiorentina nei preliminari di Conference League: all'Artemio Franchi, infatti, termina con il punteggo di 3-3 il match contro gli ungheresi della Puskas Akademia, apparsi decisamente più brillanti e rodati in avvio, essendo in procinto di disputare la quinta giornata del massimo campionato magiaro (attualmente si trovano in testa a punteggio pieno dopo quattro partite).