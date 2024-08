Diretta Puskas Academy-Fiorentina ore 21: dove vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali

FELCSUT (Ungheria) - Dopo il rocambolesco 3-3 del Franchi, la Fiorentina vola in Ungheria per cercare di strappare il pass che permette l'accesso al girone unico della nuova Conference League. Dopo le due finali consecutive, purtroppo perse sotto la guida di Vincenzo Italiano, la viola guidata da Raffaele Palladino si presenta a Felcsut per cercare di passare contro la Puskas Academy. Per la Fiorentina c'è anche l'occassione di muovere un inizio di stagione segnato solo da pareggi ed è proprio il tecnico Palladino a suonare la carica: "Si cresce passando anche dalle difficoltà, dai problemi, dalle critiche, io comunque sono tranquillo e fiducioso. La gara dell’andata ci ha dimostrato che le insidie sono sempre dietro l’angolo, però siamo venuti qui per vincere e passare il turno. Ci teniamo tantissimo, ci siamo preparati bene, voglio una Fiorentina feroce e con grande personalità, ci serve la scintilla". Sostenuto questa sera da circa trecento tifosi, punterà su chi gli sembrerà più pronto e più carico: "Il mercato piò disturbare ma non ci deve toccare, i miei calciatori sono grandi professionisti, li amo tutti. Prendete Amarbat, fino a quando sarà con noi darà tutto per questa maglia. Chi è qui è perché ci tiene, chi manca è perché coinvolto in alcune trattative. Però non dobbiamo pensare a questo, bensì soltanto a questa sfida. Per i nostri avversari è una partita storica ma lo è anche per noi".