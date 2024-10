Diretta Fiorentina-New Saints ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

FIRENZE - Se per i gallesi del The New Saints quella di stasera è la partita della vita come dicono in coro tutti, a iniziare dal tecnico Craig Harrison, per la Fiorentina e il suo allenatore è l’occasione per spazzar via critiche e mugugni dettati dal deludente inizio di stagione. "Ci manca qualche punto, per questo vogliamo e dobbiamo tornare a sorridere" dice Raffaele Palladino. Lui per primo sa che per questo esordio in Conference League - competizione che nelle ultime due edizioni ha visto i viola sempre finalisti e sempre sconfitti, di qui la fame di rivalsa - c’è un unico risultato, la vittoria, gioia assaporata finora solo contro la Lazio, medicina ideale per evitare di finire nella spirale di una crisi: "Il momento più difficile da quando alleno? È un momento di lavoro, vivo al Viola Park 24 ore su 24, sto dando anima e cuore per questa società e questa squadra. Il calcio è vincolato ai risultati, sono sicuro che con il lavoro arriveranno".