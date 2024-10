Palladino: "Mandragora? Brutte sensazioni. Kean straordinario ma..."

"Kean è un ragazzo straordinario, si è sacrificato dal primo giorno. Può ancora crescere e può ancora migliorare. In area può diventare ancora più decisivo, in ogni partita ha 3-4 occasioni da gol. Ma tutti stanno giocando bene e con grande voglia. Ringrazio Biraghi che oggi ha giocato da centrale". Lo ha detto Raffaele Palladino, ai microfoni di Sky Sport, dopo la vittoria della sua Fiorentina in Conference League contro i gallesi dei The New Saints.