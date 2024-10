Diretta San Gallo-Fiorentina ore 18.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

SAN GALLO (SVIZZERA) - Alle ore 18.45 la Fiorentina fa visita al San Gallo nel secondo turno della fase a gironi di Conference League. Dopo una partenza lenta, con appena tre punti racimolati nelle prime quattro uscite, la Viola ha ingranato la marcia e negli altri quattro impegni ha messo insieme tre successi e un pareggio: doppio 2-1 tra Lazio (in rimonta) e Milan e sonoro 6-0 al Via del Mare contro il Lecce, in mezzo lo 0-0 nel derby toscano al Castellani contro l'Empoli. Al debutto europeo, invece, i gigliati hanno superato 2-0 i gallesi del The New Saints. Gli svizzeri, sesti nel loro campionato con 14 punti in 10 partite, sono invece reduci da tre ko nelle ultime quattro e all'esordio nel torneo hanno incassato un roboante 6-2 in casa dei belgi del Cercle Bruges. A Raffaele Palladino tocca l'ambizioso obiettivo di mettere le mani sul trofeo dopo che il suo predecessore, Vincenzo Italiano, ha perso le ultime due finali contro West Ham (2-1) e Olympiacos (1-0 dts).