Ikoné show, poker Fiorentina al San Gallo. Joao Felix trascina il Chelsea

SAN GALLO (Svizzera) - Senza Kean, Mandragora, Gudmundsson e Pongracic, la Fiorentina si impone - non senza difficoltà - 4-2 in casa del San Gallo e conquista il suo secondo successo nel super girone di Conference League, dando così continuità al 2-0 inflitto al TNS nel match d'esordio. Allo stadio Kybunpark i padroni di casa sbloccano il risultato al 23' con Mambimbi, quindi la Viola di Palladino ribalta le sorti della sfida con un micidiale uno-due firmato, tra il 50' e il 54', da Martinez Quarta e Ikoné. Quest'ultimo, poi, si riprende la scena al 69' quando, su assist di Kouamé, trova la rete che, oltre a valergli la doppietta personale, decide l'incontro dopo il momentaneo 2-2 di Gortier al 62'. Al 94', quindi, Gosens, in campo da soli 11', arrotonda il punteggio.