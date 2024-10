Palladino: "Fiorentina, bella reazione. Kean? Ecco perché sono tranquillo"

SAN GALLO (Svizzera) - "Anche nel primo tempo abbiamo interpretato bene la partita , con l'atteggiamento giusto. Sapevamo che in casa loro facevano tanta pressione e ci sporcavano le giocate, mancava solo la fluidità di gioco. Nell'intervallo abbiamo analizzato cosa abbiamo sbagliato e abbiamo fatto la differenza. Col mio staff ho un approccio scientifico: cinque minuti d'analisi della gara, cinque minuti dove facciamo vedere i nostri errori e cinque in cui diciamo cosa cambiare. Questo è il segreto del nostro cambio di mentalità nell'intervallo . La squadra ci segue ciecamente". Raffaele Palladino ha commentato così il 4-2 contro il San Gallo , ai microfoni di Sky Sport.

Su Ikoné, Sottil, Bove e Kean

Sei punti per i viola in Conference, nonostante le rotazioni e il tecnico si ritiene soddisfatto: "Ikoné e Sottil ci hanno messo tanta qualità, ma bravi tutti. Non era facile reagire così nel secondo tempo, voglio fare i complimenti a Kayode e Biraghi che ultimamente hanno giocato meno. Sono contento di loro, di Martinez Quarta e di Ikoné. Bove? Lui è il nostro jolly, potrebbe giocare ovunque e oggi ha fatto un assist: vede calcio, lo metto ovunque abbia bisogno". Il focus poi passa sul centrocampo e sul futuro: "La nostra idea nella costruzione della squadra era di avere giocatori di palleggio e dinamismo in mezzo al campo, Adli e Cataldi lo sono. Stasera ha fatto un partitone Richardson, che diventerà un grande giocatore: sa giocare a uno-due tocchi, farà strada. In questo momento Cataldi-Adli sono i titolari. Kean rientra? Mi auguro di sì, sono tranquillo: ci affidiamo allo staff medico".