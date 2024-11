Diretta Apoel Nicosia-Fiorentina ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

STROVOLOS (CIPRO) - Reduce da cinque successi consecutivi in campionato, la Fiorentina alle ore 21 fa visita all'Apoel Nicosia nel terzo turno della fase campionato di Conference League. Momento magico per la Viola di Raffaele Palladino che dopo una partenza a rilento, con appena tre punti conquistati nelle prime quattro, ha messo insieme sette risultati utili consecutivi vincendo sei volte e pareggiando al Castellani nel derby toscano contro l'Empoli (0-0). Percorso senza macchia anche in coppa, dove i gigliati hanno superato 2-0 al debutto i gallesi del The New Saints al Franchi e poi 4-2 in Svizzera il San Gallo. Totalmente diversa, invece, la situazione di classifica della formazione cipriota che fin qui ha racimolato appena un punto, frutto del pareggio per 1-1 all'esordio contro Shamrock Rovers al quale ha fatto seguito il ko per 1-0 contro il Banja Luka.