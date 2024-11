Diretta Fiorentina-Pafos ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

La Fiorentina è chiamata al Franchi ad affrontare il quarto turno di Conference League contro il Pafos. ''L'obiettivo è fare una grande prestazione, abbiamo perso l'ultima trasferta di coppa con un'altra squadra di Cipro, l'Apoel, non vogliamo perdere altri punti per strada. So bene che tutti attendono la sfida di domenica con l'Inter, adesso però dobbiamo concentrarci sulla Conference, ci teniamo molto, vogliamo qualificarci agli ottavi evitando gli spareggi di febbraio'' sono le parole dell'allenatore Raffaele Palladino alla vigilia del match. Insomma, il tecnico viola non intende mollare niente bensì tenere vivo il più possibile questo clima di entusiasmo che avvolge lui e la sua squadra a Firenze grazie alle sette vittorie consecutive in campionato e il momentaneo secondo posto in classifica insieme all'Inter, all'Atalanta e alla Lazio.