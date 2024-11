La Fiorentina vola anche senza Kean: Palladino in zona ottavi. Chelsea ok

FIRENZE - La Fiorentina di Raffaele Palladino trova la terza vittoria in quattro incontri stagionali nel super girone di Conference League e resta in 'zona ottavi', vale a dire tra le prime otto della classifica, che affronteranno un turno in meno nella fase ad eliminazione diretta. All'Artemio Franchi, contro il Pafos: sblocca il risultato Kouamé dopo 38' quindi, dopo il raddoppio arrivato con la sfortunata autorete di Goldar al 53' e il gol ospite di Jairo al 68', chiude i giochi Martinez Quarta al 73'. Di Jaja l'ininfluente 2-3 siglato dai ciprioti. Moise Kean resta per l'intero arco dell'incontro in panchina, a un quarto d'ora dal termine il tecnico gigliato regala il debutto europeo al classe 2006 Tommaso Rubino.