Diretta Fiorentina-Lask ore 18.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Non mancano le ambizioni in casa Fiorentina. Le 8 vittorie consecutive in Serie A - con una partita da recuperare - e il 4º posto in classifica hanno galvanizzato tutto l'ambiente, dove sono cresciute le aspettative sul finale di stagione sia in campionato che in Europa. Raffaele Palladino è il primo a dichiarare di non volersi svegliare dal sogno, che vede la Viola "andare oltre ogni limite". Tra i complici della serie di successi, viziata dall'eliminazione in Coppa Italia e dall'unico passo falso in Conference contro l'Apoel, c'è l'ex bianconero Moise Kean, autore di 13 reti su 17 presenze complessive: uno stato di forma che non è passato inosservato agli occhi del ct della Nazionale Luciano Spalletti. Il prossimo impegno stagionale, vede la Fiorentina ospitare il Lask nell'incontro valido per la 5ª giornata di Conference League. I padroni di casa si presentano all'appuntamento con 9 punti che valgono il 6º posto, mentre gli austriaci vanno cercati in fondo alla classifica, dove la voce vittorie è ferma a 0. Così anche in campionato, dove è reduce da 2 sconfitte consecutive. Il prossimo impegno della Viola prevede la trasferta di Bologna e il ritorno in Europa contro il Guimaraes.