Diretta Vitoria Guimaraes-Fiorentina ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

GUIMARAES (PORTOGALLO) - Reduce dalla sconfitta del Dall'Ara contro il Bologna (1-0), che ha interrotto una striscia di otto vittorie consecutive in campionato, la Fiorentina vola in Portogallo dove alle 21 affronterà al Dom Afonso Henriques sfiderà il Vitoria Guimaraes nell'ultimo turno della fase campionato di Conference League. La Viola, che ritrova in panchina Raffaele Palladino, assente contro gli emiliani per la morte della madre Rosa, si gioca tanto stasera: ai toscani preme evitare gli spareggi di febbraio e conquistare il pass diretto per gli ottavi già ottenuto dal Chelsea, unica squadra a punteggio pieno. Per riuscirci la Fiorentina deve vincere: un successo garantirebbe infatti di chiudere al secondo posto scavalcando proprio i lusitani. Ciò permetterebbe di evitare agli ottavi i Blues di Enzo Maresca visto che le prime due del maxi girone figureranno nel tabellone ai lati opposti.