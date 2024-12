La Fiorentina ringrazia Mandragora e si qualifica agli ottavi di Conference

GUIMARAES (Portogallo) - Sesta giornata della Conference League che definisce la classifica della prima fase che vede la Fiorentina pareggiare lo scontro diretto in Portogallo contro il Vitoria Guimaraes per 1-1 . Gol partita al 33' con Gustavo Silva che corrgge n tap-in da due passi. L'attaccante avrebbe anche la chance del raddoppio al 42': clamoroso retropassaggio sbagliato mette Gustavo Silva solo davanti a Terracciano che, nel tentativo di scartarlo, preferisce simulare un contatto invece di proseguire l'azione. L'arbitro non ci casca e lo punisce con un giallo. I Viola hanno la loro chance per riprendere il match ma al 66' Kean, lanciato da Beltran, si trova d solo davanti al portiere, l'attaccante azzurro però viene neutralizzato da Varela in uscita. I Viola insistono e all'86' Mandragora torva la rete del pareggio su assist di Dodo, una rete che in virtù degli altri risultato consente alla squadra di Palladino di chiudere al 3° posto in classifica grazie al preggio del Lugano contro il Pafos (2-2) e alla differenza reti favorevole nei confronti degli svizzeri che dal 2° posto sono precipitati al 6°, del Rapid Vienna (4°) e del Djurgarden (5°).