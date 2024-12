Fiorentina, il tabellone dei playoff Conference: chi potrà affrontare agli ottavi

La Fiorentina di Raffaele Palladino ha chiuso la "fase campionato" della nuova Conference League al terzo posto qualificandosi aritmeticamente per gli ottavi di finale e conoscerà la sua avversaria nel nuovo sorteggio del 21 febbraio . Oggi comunque è stata una giornata importante per i Viola perché potranno già farsi un'idea di chi potranno affrontare. La Fiorentina occuperà l'ultimo slot o del lato sinistro o del lato destro del tabellone. Le potenziali rivali sono le squadre che hanno chiuso la prima fase al 13°, al 14°, al 19° e al 20° posto: quindi Panathinaikos , Olimpia Lubiana , Vikingur o Borac .

Conference League, il sorteggio dei Playoffs

Oggi si è tenuto il sorteggio per gli spareggi per la fase a eliminazione diretta (cioè delle squadre posizionate dal 9° al 24° posto) e si creerà il tabellone in stile tennistico. Il Panathinaikos giocherà contro il Vikingur nella parte sinistra del tabellone mentre Olimpija Ljubljana affronterà il Borac in quella destra. Da queste sfide ucirà la possibile avversaria della Fiorentina che solo il 21 febbraio conoscerà il suo slot nel tabellone. I Playoffs si giocheranno il 13 e 20 febbraio mentre gli ottavi di finale il 6 e 13 marzo.