Fiorentina, Fagioli non basta: vince il Panathinaikos. Ok il Chelsea

Serata amara per la Fiorentina, uscita sconfitta dalla trasferta di Atene valida per l’andata degli ottavi di finale di Conference League. Allo Spyros Louis, il Panathinaikos si impone con il finale di 3-2: reti di Swiderski (5'), Maksimovic (19') e Tete (55'). Gli uomini di Palladino vanno comunque a segno con Beltran (20’) e Fagioli (23’), rientrando dunque con la possibilità di ribaltare il vantaggio della formazione di Rui Vitoria nella gara di ritorno in programma alle ore 21 del 13 marzo al Franchi. Prima però, la trasferta di Napoli di domenica 9.

Il racconto della partita

Partenza aggressiva del Panathinaikos, che sbloccano le marcature dopo 5' di gioco con Swiderski, che dopo aver ricevuto palla da Maksimovic al limte dell'area calcia di prima e lascia partire una parabola che si esaurisce alle spalle di Terracciano. La Fiorentina prova a rispondere con il colpo di testa di Ranieri che sugli sviluppi di un calcio d'angolo spedisce alto sulla traversa. Poi, la formazione di Rui Vitoria trova il raddoppio con il centrocampista serbo che monetizza il pasticcio del portiere della Viola respingendo a rete. Gli uomini di Palladino fanno allora la voce grossa e pareggiano i conti nel giro di 3 minuti, andando a segno dapprima con il colpo di testa vincente di Beltran al 20', e in seguito con l'ex bianconero Fagioli, che con un tiro dal limite trova la deviazione di Arao e supera Dragowski (primo gol con la Fiorentina per il centrocampista). Entrambe le marcature hanno visto Gosens servire l'assist al compagno. Sono ora gli ospiti ad amministrare il gioco e al 43', Moreno ribalta il risultato ribattendo a rete sul palo colpito da Comuzzo: ma dopo il check al Var l'arbitro annulla il gol per offside. Nella ripresa, la Fiorentina sbaglia approccio alla seconda metà di gara, mentre i padroni di casa rialzano il ritmo e si riportano in vantaggio al 55' con Tete, bravo a raccogliere di prima il servizio di Djuricic e a centrare l'angolino basso. Al 61', Ranieri stacca nuovamente in area, venendo però fermato da Dragowski. Al 70', Terracciano respinge con i pugni il destro di Ounahi. Nel finale, l'ex Sassuolo e Samp spaventa la Viola con un tiro a giro che si infrange sul palo.

Bene il Chelsea di Maresca

Successo in trasferta per il Chelsea di Maresca, che supera il Copenaghen con il finale di 2-1. I Blues vanno a segno con James (46') ed Enzo Fernandez (65'), guadagnando così un vantaggio da spendere nell'appuntamento di ritorno in programma giovedì 13 a Stamford Bridge: sfida che sarà preceduta dalla gara interna con il Leicester (09/03). Vince anche il Molde, che si impone per 3-2 sul Legia Varsavia. Termina invece in parità la sfida tra Betis Siviglia e Vitoria Guimaraes: 2-2 il finale.