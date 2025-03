Diretta Fiorentina-Panathinaikos ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

ATENE (Grecia) - Stasera il Panathinaikos, domenica la Juventus. Quattro giorni in cui la Fiorentina si gioca la stagione e Raffaele Palladino il futuro. La sconfitta per 3-2 subita una settimana fa ad Atene - inutile la rimonta targata Beltran-Fagioli, poi arrivò la rete decisiva di Tete - obbliga la viola a vincere almeno con due gol di scarto. Reduci da 7 sconfitte nelle ultime 12 gare ufficiali, gli uomini di Palladini nel loro stadio - 15.000 i biglietti finora venduti - hanno sempre vinto in questa edizione di Conference, segnando 12 reti e subendone appena 2: da qui dunque riparte la caccia alla terza finale consecutiva. Il Panathinaikos sostenuto da un migliaio di tifosi non è però venuto a Firenze in gita di piacere e sogna di fare un altro scherzetto per staccare il pass tra le migliori otto della competizione.