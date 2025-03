Fiorentina e Kean da paura, Panathinaikos ribaltato: la Juve è avvisata

FIRENZE - Mandragora, Gudmundsson e il 'solito' Kean che, però, in Conference League non segnava addirittura dalla prima giornata del super girone: a tre giorni dal match di campionato con la Juventus, due ex bianconeri si prendono la scena nel netto 3-1 con cui la Fiorentina cancella all'Artemio Franchi il ko subito all'andata in Grecia dal Panathinaikos - che accorcia nel finale con il penalty di Ioannidis - e conquista i quarti della terza competizione continentale per club, nella quale è reduce da due finali perse consecutive: si giocherà la semifinale con il Celje, che ha eliminato il Lugano ai calci di rigore. Insieme alla Viola avanzano il Chelsea, che batte il Copenhagen anche nei secondi 90', il Cercle Brugge (contro lo Jagiellonia), il Djurgarden (contro il Pafos), il Betis (che travolge 4-0 in Portogallo il Vitoria Guimaraes) e Rapid Vienna e Legia Varsavia, entrambe ai supplementari rispettivamente contro il Borac Banja Luka e Molde.