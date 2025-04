Palladino: “Vivo per la Fiorentina, felice di essere a Firenze". Sul Celje…

La conferenza di Palladino

Sul percorso europeo fatto dalla Viola, Palladino ha dichiarato: “Ci ha insegnato che le squadre, contro di noi, hanno sempre giocato ‘alla morte’. Si sono viste grandi voglia ed energia per battere la Fiorentina. Per questo entrare in campo domani con una mentalità sbagliata sarebbe da sciocchi. L'abbiamo dunque preparata bene, in uno stadio anche caldo. Sappiamo non sottovalutare nulla e curare tutti i dettagli, serve la mentalità giusta”. Sul Celje ha poi aggiunto: “In casa nelle ultime nove non ha mai perso. La squadra ha dei valori e il tecnico la sa far giocare bene, sono primi in campionato per possesso palla. Sarebbe sbagliato avere la mentalità di chi vuole chiuderla subito, vogliamo solo passare il turno. Per domani, intanto, siamo pronti. Giocano bene e hanno qualità anche individuali. Tutto il paese aspetta questa partita. Noi siamo pronti per dare battaglia. Dobbiamo scendere in campo con una mentalità feroce. Non dobbiamo farci distrarre da nulla. La Conference è un torneo importante. Vogliamo la semifinale e non ci interessa se allo stadio ci sono 100 persone o 80mila. Dobbiamo dare battaglia sapendo che ci saranno delle insidie. Vincere il trofeo? Io penso solo alla gara di domani. Non ho nessuna pressione. Ragiono solo partita per partita. Sarebbe sbagliato volgere lo sguardo troppo in là".