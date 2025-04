Ranieri-Mandragora, la Fiorentina piega il Celje e ipoteca la semifinale di Conference

La Fiorentina passa in trasferta sul prato del Celje per 2-1 e si aggiudica l'andata dei quarti di finale di Conference League. La formazione di Palladino fa un passo avanti verso la terza semifinale consecutiva del torneo grazie alle reti di Ranieri (27°) e Mandragora su rigore (62°). Per gli sloveni ha accorciato le distanze Delaurier-Chaubet (68°) sempre su calcio di rigore. Il Chelsea di Enzo Maresca si impone con un netto 3-0 in Polonia, sul campo del Legia Varsavia, e ipoteca la qualificazione alle semifinali di Conference League. I "blues" la sbloccano nel secondo tempo con George (49°), poi arriva la doppietta di Makuede (57° e 74°).