Diretta Fiorentina-Celje ore 18.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

FIRENZE - "Dobbiamo scendere in campo avvelenati, cattivi, perché d'ora in poi saranno tutte finali". Niente brutte sorprese contro il Celje, in palio stasera c'è l'accesso al penultimo atto della Conference League e centrarlo sarebbe per Raffaele Palladino il regalo di compleanno più gradito. Proprio oggi il tecnico della Fiorentina compirà 41 anni: quale miglior modo di festeggiarli se non avvicinarsi alla finalissima del 28 maggio a Breslavia? I viola hanno vinto 2-1 l'andata dei quarti una settimana fa in casa della formazione slovena, ma guai abbassare la guardia. Anche perché il tecnico del Celje, lo spagnolo Reira che giocò al Franchi con la maglia del Liverpool, ha consigliato alla Fiorentina di preparare seriamente questa sfida. L'attuale competizione, dopo essere stata fallita sul più bello negli ultimi due anni, è diventata per tutto il club viola un chiodo fisso, a iniziare dal patron Commisso che l'altra sera a cena in un locale di Prato insieme alla moglie Catherine, all'allenatore e ai dirigenti, fra cui il ds Pradè, s'è esibito con la fisarmonica a stemperare l'ansia della vigilia. Supporto che a sua volta Palladino ha voluto trasmettere subito a Fagioli, finito in prima pagina per i nuovi sviluppi dell'inchiesta-scommesse. "Ho parlato molto con Nicolò, sui social è stato chiaro, onesto, sincero. Credo di non dover aggiungere altro. Io lo difenderò sempre, è un ragazzo intelligente che ha bisogno di sostegno e amore e da parte mia li avrà sempre, così come tutti i miei giocatori". E mentre la Bild accosta pure la Fiorentina al 35enne Thomas Muller, prossimo all’addio al Bayern, Palladino si ritrova stasera senza Dodo, Moreno e Zaniolo, squalificati, con Marì e Ndour esclusi dalla lista Uefa e Colpani ancora ai box. Di qui scelte quasi forzate. Il dubbio maggiore riguarda l’attacco: "Kean sta facendo un bel lavoro, ma sono felice anche di Gudmundsson e Beltran. Di certo da tutti mi aspetto grande energia". E ovviamente il regalo di compleanno più gradito.