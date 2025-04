Kean trascina, Fiorentina avanti in Conference: semifinale col Betis

La Fiorentina è in semifinale di Conference League. Dopo il 2-1 ottenuto all'andata in Slovenia, i viola pareggiano 2-2 contro il Celje nel ritorno dei quarti di finale e ottengono la qualificazione per il prossimo turno. E per un posto nella finalissima, per il terzo anno di fila, sfideranno in semifinale il Betis, che ha eliminato il Jagiellonia (1-1 in Polonia dopo il successo degli spagnoli a Siviglia). La squadra di Palladino ha chiuso il primo tempo in vantaggio 1-0 grazie alla rete di Mandragora ma poi a inizio ripresa gli ospiti sono riusciti a ribaltare il risultato. Ci ha pensato, ancora una volta, Kean poi a segnare il gol del definitivo 2-2 che regala la qualificazione ai viola.