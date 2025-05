Fiorentina ko ma è tutto aperto. Chelsea, Tottenham, Manchester United: goleade inglesi in Europa

Volano le inglesi

Lacade ae ora deve sperare nella rimonta tra sette giorni al Franchi. Ilsi aggiudica il primo round della semifinale di, battendo 2-1 i viola grazie ai gol di Ezzalzouli e Antony, maa segno per la squadra di Palladino ha riacceso la speranza. Minuto di raccoglimento per ricordare Papa Francesco, e poi in campo è subito Betis che infatti passa in vantaggio dopo appena sei minuti grazie alla rete di Ezzalzouli. La Fiorentina reagisce e al 21' sfiora il pari con, che di testa manda fuori di un soffio. A ridosso della mezzora Palladino è costretto a un cambio; problema muscolare perche chiede di uscire, al suo posto Adli. Nel recupero il Betis va vicino al raddoppio con Bartra che calcia il pallone sopra la traversa. Nella ripresa Palladino gioca la carta, rientrato da poco in gruppo e partito dalla panchina. Ma proprio nel momento migliore dei viola arriva il raddoppio della squadra andalusa con Antony (19'). Al 27' però la riapre Ranieri che batte Vieites e fa tornare a sperare la Fiorentina, che qualche minuto dopo va vicina anche al pari con Gosens. La Viola ha reagito e tiene viva la speranza di volare in finale: tra sette giorni il ritorno in casa.

Nell'altra semifinale, il Chelsea ha vinto 4-1 in casa del Djurgarden e ha ipotecato il passaggio in finale di Conference League: la vittoria della squadra di Maresca è arrivata grazie alle reti di Sancho e Madueke nel primo tempo e alla doppietta di Jackson nella ripresa. Vittorie nette delle inglesi anche in Europa League con Manchester United e Tottenham che molto probabilmente daranno vita ad un derby d'Inghilterra nella finalissima: nelle gare di andata delle semifinali, infatti, i Red Devils hanno trionfato 3-0 a Bilbao contro l'Athletic mentre gli Spurs hanno battuto 3-1 a Londra il Bodo/Glimt.