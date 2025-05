Betis-Chelsea: dove in tv e in streaming, a che ora, probabili formazioni, diretta

BRESLAVIA (Polonia) - Portando in conferenza stampa i suoi due capitani, alla vigilia della finale di Conference League , il Betis di Manuel Pellegrini ha voluto lanciare un messaggio forte e chiaro al Chelsea : se la mettiamo sull'esperienza internazionale siete spacciati. Isco e Bartra , infatti, hanno vinto da soli più trofei di tutti i Blues messi assieme. Ma dalle parti di Londra, Enzo Maresca ha fra le mani la chance di trasformare una stagione già molto positiva in un piccolo capolavoro. Dopo aver, infatti, già agguantato la qualificazione a quella Champions che li ha visti solo spettatori nelle ultime due stagioni, questa sera l'ex Juve potrebbe conquistare anche la Conference League, e far diventare il Chelsea l’unico club in Europa ad aver vinto tutte le competizioni continentali.

Dove vedere Betis-Chelsea streaming e diretta tv

L'incontro tra le formazioni di Pellegrini e Maresca è in programma mercoledì 28 maggio alle ore 21 presso il Wroclaw Stadium. Sarà possibile assistere all'evento in chiaro su Tv8 e in pay tv sul canale Sky Sport 1 (201), Sky Sport (251) e in diretta streaming sulle piattaforme Now e Dazn.

Betis-Chelsea: le probabili formazioni

BETIS (4-2-3-1): Adrian, Sabaly, Bartra, Natan, R. Rodriguez; Johnny, Fornals; Antony, Isco, Abde; Bakambu. All. Pellegrini. A disposizione: Vieites, Bellerin, Perraud, Altimira, Lo Celso, Avila, Ruibal. Indisponibili: Bellerin, Llorente, Carvalho, Hernandez, Roca. Squalificati: -. Diffidati: -.

CHELSEA (4-2-3-1): Jorgensen, James, Badiashile, Adarbioyo, Cucurella; Caicedo, Fernandez; Madueke, Palmer, Sancho; Jackson. All. Maresca. A disposizione: Sanchez, Bergstrom, Acheampong, Amougou, Chalobah, Colwill, Dewsnury-Hall, George, Malo Gusto, Mheuka, Neto, Nkunku. Indisponibili: D. Fofana, W. Fofana, Kellyman. Squalificati: -. Diffidati: -.

Arbitro: Peljto (Bosnia). Assistenti: Ibrisimbegovic-Beljo (Bosnia). IV Uomo: Meier (Turchia). Var: Brisard (Francia). Avar: Delajod (Francia). Supp. Var: Di Bello (Italia).