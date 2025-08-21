Polissya-Fiorentina: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Conference League

PRESOV (Slovacchia) - Dopo le due finali perse con Vincenzo Italiano e lo stop in semifinale lo scorso maggio con Raffaele Palladino la Fiorentina torna all'assalto della Conference League. Competizione che non ha certo il prestigio, il fascino, gli introiti della Champions. Ma resta pur sempre una vetrina che permette di portare a casa un trofeo e accedere all'Europa League. E, nel caso della squadra viola, scesa in campo in 46 partite superando sempre i playoff contro Twente, Rapid Vienna e Puskas Akademia, ha comunque portato finora nelle casse una cinquantina di milioni di euro. Adesso ci riprova con al timone Stefano Pioli, un allenatore che ha in bacheca uno scudetto (vinto con il Milan) e vanta una lunga importante carriera e una grande esperienza nelle coppe internazionali: 76 gare di cui l'ultima è stata una semifinale di Champions, persa nel 2023 con l'Inter, con 37 successi e 18 pareggi). Lo stesso tecnico emiliano ha un ulteriore motivo per cercare di riuscirci. «Manchiamo da tanto tempo da un traguardo del genere, non voglio sembrare banale ma sarebbe un sogno centrarlo per dedicarlo ad Astori. Davide è sempre con me, adesso ancora di più». Poi sulla gara di stasera con gli ucraini del Polissya che inaugura la stagione viola: «Ci pensiamo dal 14 luglio, abbiamo lavorato per farci trovare pronti con grandi motivazioni, ambizioni, emozione, idee chiare. Sappiamo tutti quanto sia importante andare avanti in Europa, è bello esserci. La prima partita è sempre la più complicata, troveremo una squadra che non è stanca come dice furbescamente il suo allenatore - sorride Pioli - ma sta bene e gioca bene. Ci vorrà quindi una prova di livello per prenderci già dei vantaggi in vista del ritorno»