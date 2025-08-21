Fiorentina, tris e qualificazione Conference ipotecata. Kean espulso tra le polemiche: cosa è successo

Ndour: "Pioli ha le idee chiare"

Anche Cher Ndour ha fatto il punto sulla vittoria in Slovacchia: "Pioli è arrivato con grande entusiasmo, idee chiare, con due-tre concetti forti che sostiene e porta avanti. Lavoriamo su questi concetti giorno dopo giorno, ci stiamo applicando bene, stiamo lavorando duramente e oggi abbiamo fatto una buona partita. Per la stagione ho sensazioni positive, vincere oggi non era facile e farlo così, con l'uomo in meno, ancora meno. Si è vista la squadra che siamo e che vogliamo essere per tutta la stagione. Il mio ruolo? Mi sono trovato bene, è un modulo che ti lascia libertà. Ci sono sempre molte soluzioni, siamo giocatori intelligenti e con qualità, ci stiamo trovando bene in campo. Con Kean e Gudmundsson diventa tutto più facile. Ho girato molto ma questa è la prima stagione in cui parto dall'inizio. Ho fatto tutta la prestagione dal primo giorno, anche rinunciando a un po' di vacanze perché mi sembrava giusto, con squadra nuova e mister nuovo. Tutti noi possiamo fare grandi cose". Così invece Simon Sohm: "Per noi era importante iniziare bene la stagione, secondo me abbiamo fatto una bella partita. Sono molto contento e spero di continuare così. Pioli mi ha chiesto di giocare con fisicità e qualità, di giocare in modo offensivo ma anche di aiutare in fase difensiva. Voglio fare il meglio possibile".