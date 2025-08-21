Fiorentina, tris e qualificazione Conference ipotecata. Kean espulso tra le polemiche: cosa è successo

Esordio europeo vincente per la Fiorentina, che supera in trasferta il Polissya nell'incontro valido per l'andata dei playoff di Conference League. Alla Futbal Tatran Arena di Presov in Slovacchia, gli uomini di Stefano Pioli passano i vantaggio grazie all'autorete di Oleh Kudryk (8'). Poi, i sigilli di Rubin Gosens (32') e Albert Gudmundsson (69'). Un successo che ha visto inoltre la Viola restare in 10 dopo il rosso diretto a Moise Kean, espulso al 44' per avere reagito con una sbracciata alla tirata di capelli di Eduard Sarapij in fase di marcatura. Il provvedimento dell'arbitro è stato accolto con molte polemiche dalla panchina di Pioli, che dopo avere giudicato ingiusta l'espulsione ha chiesto che venisse sanzionato anche il centrocampista ucraino. L'ex Juve - prossimo a rinnovare con la Fiorentina dopo avere spento i rumor sull'Arabia - rischia fino a due giornate di squalifica, inclusa dunque la prima giornata di Conference. Il calendario della Viola prevede ora il debutto in campionato sul campo del Cagliari: appuntamento in programma alle ore 18.30 di domenica 24 agosto presso la Unipol Domus. A seguire, il ritorno dello spareggio di Conference previsto per giovedì 28 al Mapei Stadium di Reggio Emilia, a circa 170 km dal Franchi, interessato dai lavori di ristrutturazione.
Pioli: "Kean ha sbagliato. Giusto il rosso"
Queste le parole del tecnico, intervenuto al termine del match per fare il punto sulla prestazione che ha ipotecato la qualificazione in Conference League: "C'è soddisfazione, abbiamo affrontato la prima partita ufficiale con questa importanza, passare o non passare significa tanto - ha dichiarato ai microfoni Sky - . Abbiamo lavorato bene in questi 40 giorni, i ragazzi hanno dato disponibilità, è giusto essere premiati da una bella vittoria che da un buon vantaggio ma non chiude il discorso passaggio del turno. Ero un po' preoccupato, di solito in questi giorni si giocano amichevoli.Siamo stati bravi a togliere le giocate che preferiscono, li abbiamo limitati nel possibile. Abbiamo giocato con ritmo e buona qualità. Quando siamo rimasti in dieci abbiamo lavorato bene difensivamente con compattezza, organizzazione e giusto sacrificio. Moise ha sbagliato, la reazione è da punire con il rosso. Ma anche la tirata di capelli andava punita, almeno con il giallo. Dispiace perchÃ© Moise stava facendo bene, imparerà anche da queste situazioni. Dzeko? È entrato bene, è un signor giocatore. Piccoli? Ho guardato se mi davano conferma ma non me l'hanno data. Gudmundsson? Bisogna pretendere tanto da Albert, perché ha tanto da dare. È hiaro che preferisce raccordare il gioco, ma deve anche andare in profondità perché ha la gamba e l'intelligenza per farlo. Sta dando completa disponibilità, sono sicuro che le qualità verranno fuori. È un giocatore centrale".
Ndour: "Pioli ha le idee chiare"
Anche Cher Ndour ha fatto il punto sulla vittoria in Slovacchia: "Pioli è arrivato con grande entusiasmo, idee chiare, con due-tre concetti forti che sostiene e porta avanti. Lavoriamo su questi concetti giorno dopo giorno, ci stiamo applicando bene, stiamo lavorando duramente e oggi abbiamo fatto una buona partita. Per la stagione ho sensazioni positive, vincere oggi non era facile e farlo così, con l'uomo in meno, ancora meno. Si è vista la squadra che siamo e che vogliamo essere per tutta la stagione. Il mio ruolo? Mi sono trovato bene, è un modulo che ti lascia libertà. Ci sono sempre molte soluzioni, siamo giocatori intelligenti e con qualità, ci stiamo trovando bene in campo. Con Kean e Gudmundsson diventa tutto più facile. Ho girato molto ma questa è la prima stagione in cui parto dall'inizio. Ho fatto tutta la prestagione dal primo giorno, anche rinunciando a un po' di vacanze perché mi sembrava giusto, con squadra nuova e mister nuovo. Tutti noi possiamo fare grandi cose". Così invece Simon Sohm: "Per noi era importante iniziare bene la stagione, secondo me abbiamo fatto una bella partita. Sono molto contento e spero di continuare così. Pioli mi ha chiesto di giocare con fisicità e qualità, di giocare in modo offensivo ma anche di aiutare in fase difensiva. Voglio fare il meglio possibile".
