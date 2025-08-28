Fiorentina da 0-2 a 3-2: paura Conference col Polissya, poi si qualifica al girone con un altro tris

REGGIO EMILIA - La Fiorentina stacca il pass per la fase a girone unico della Conference League per il quarto anno di fila. Anche in questa annata, la viola tenterà di arrivare fino in fondo alla terza competizione europea dopo due finali perse e una semifinale. Pioli festeggia il successo nella doppia gara del playoff contro gli ucraini del Polissya arrivato grazie al 3-0 dell'andata e il 3-2 del Mapei Stadium, location utilizzata dal club visti i lavori in corso al Franchi. Nonostante il 3-0 dell'andata, nel match di ritorno gli ucraini hanno dato battaglia, mettendo in appresione Dzeko e compagni fino al quarto d'ora finale.