Fiorentina da 0-2 a 3-2: paura Conference col Polissya, poi si qualifica al girone con un altro tris

REGGIO EMILIA - La Fiorentina stacca il pass per la fase a girone unico della Conference League per il quarto anno di fila. Anche in questa annata, la viola tenterà di arrivare fino in fondo alla terza competizione europea dopo due finali perse e una semifinale. Pioli festeggia il successo nella doppia gara del playoff contro gli ucraini del Polissya arrivato grazie al 3-0 dell'andata e il 3-2 del Mapei Stadium, location utilizzata dal club visti i lavori in corso al Franchi. Nonostante il 3-0 dell'andata, nel match di ritorno gli ucraini hanno dato battaglia, mettendo in appresione Dzeko e compagni fino al quarto d'ora finale.
Rimonta Fiorentina
Partenza da incubo per la viola che prima del quarto d'ora vede la formazione ucraina accorciare per ben due volte le distanze nel punteggio totale: al 2' Nazarenko trova campo libero e batte De Gea, al 14' è una magia di Andriyevski a sorprendere il portiere spagnolo con una volée di sinistro da fuori area sotto l'incrocio. La Fiorentina prova a reagire, ma prima dell'intervallo gli uomini di Pioli non creano molto. Ad inizio ripresa il tecnico emiliano cambia le carte e manda in campo Gosens. Nel finale di partita la scelta paga. Il tedesco al 78' serve Dodo per l'1-2, all'86' assist per Ranieri che pareggia i conti. Non basta alla Fiorentina che all'89' firma il successo e la rimonta con la prima rete stagionale di Dzeko. Attesa ora per il sorteggio che stabilirà gli incontri della League Phase.