Pioli: "Fiorentina, troppi errori. Comuzzo condizionato dal mercato. Kean e Dzeko insieme? Sì"

REGGIO EMILIA - Il tecnico viola Stefano Pioli ai microfoni di Sky Sport al termine della gara di ritorno dei play-off di Conference fra Fiorentina e Polissya che ha visto i toscani vincere in rimonta 3-2: "Il primo gol è figlio di un errore difensivo iniziale, poi le gare possono cambiare a livello tattico e mentale, abbiamo subito lo zero a due, nei primi 45' abbiamo fatto troppi errori e troppi passaggi all'indietro. Pensavamo di soffrire di meno dopo la partita di andata, ma penso anche che questa gara di insegni molto e raggiungere l'obiettivo è stato comunque importante. Bello aver vinto, quindi il risultato finale, sapevamo che l'inizio sarebbe stato complicato, ma la squadra sta crescendo e cerca di migliorare di gara in gara".
La personalità di Gosens e Dzeko
"Quando vinci tutti sono dei leader, è quando stai perdendo che certi giocatori ti fanno superare le difficoltà dal punto di vista mentale. L'allenatore da indicazioni ma in campo ci vanno loro, per cui se hai giocatori che ti comunicano queste cose qua aiutano la squadra".
Su Comuzzo condizionato dal mercato
"Inevitabilmente sì. Nella preparazione alla partita l'ho visto concentrato, ma sicuramente al telefono sarà stato impegnato. Il club farà poi le cose per migliorare, noi pensiamo al Torino".
Kean e Dzeko insieme?
"Uscire meglio dalla pressione avversaria è da migliorare. Le soluzioni viste nel secondo tempo sono state migliori. Dzeko può giocare benissimo insieme a Kean, può fare da riferimento così come può venire incontro. Se non fosse stato per il problemino li avrei fatti giocare insieme".