Pioli: "Fiorentina, troppi errori. Comuzzo condizionato dal mercato. Kean e Dzeko insieme? Sì"

REGGIO EMILIA - Il tecnico viola Stefano Pioli ai microfoni di Sky Sport al termine della gara di ritorno dei play-off di Conference fra Fiorentina e Polissya che ha visto i toscani vincere in rimonta 3-2: "Il primo gol è figlio di un errore difensivo iniziale, poi le gare possono cambiare a livello tattico e mentale, abbiamo subito lo zero a due, nei primi 45' abbiamo fatto troppi errori e troppi passaggi all'indietro. Pensavamo di soffrire di meno dopo la partita di andata, ma penso anche che questa gara di insegni molto e raggiungere l'obiettivo è stato comunque importante. Bello aver vinto, quindi il risultato finale, sapevamo che l'inizio sarebbe stato complicato, ma la squadra sta crescendo e cerca di migliorare di gara in gara".