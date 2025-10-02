Fiorentina-Sigma Olomouc: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Conference League

FIRENZE - È una Fiorentina in grande crisi quella che alle ore 21 ospita allo stadio Artemio Franchi il Sigma Olomouc nel match d'esordio della fase campionato di Conference League. La Viola, infatti, dopo cinque turni di campionato non ha ancora centrato la vittoria e fin qui ha racimolato appena tre punti, frutto dei pareggi esterni contro Cagliari (1-1), Torino (0-0) e Pisa (0-0). Tra le mura amiche sono invece arrivate ben due sconfitte: la prima contro i campioni d'Italia del Napoli per 3-1 e la seconda contro il Como di Cesc Fabregas, vittorioso per 2-1 in rimonta all'ultimo secondo con la rete di Addai. Stefano Pioli, tornato in estate sulla panchina dei gigliati per sostituire il dimissionario Raffaele Palladino, ha dunque il compito di dare una sterzata a questa stagione iniziata sotto una cattiva stella. Gli unici successi conquistati fin qui dai toscani sono arrivati nei preliminari di Conference League, dove Kean e compagni (l'attaccante azzurro è ancora a secco ed è squalificato per questa gara) hanno eliminato gli ucraini del Polissya, battuti 3-0 all'andata in trasferta e 3-2 tra le mura amiche con una clamorosa rimonta dallo 0-2. Partire con il piede giusto nel torneo sarà dunque importantissimo. L'obiettivo è quello di conquistare quella coppa diventata ormai un'ossessione dopo le sconfitte in finale nel 2023 (2-1 contro il West Ham) e nel 2024 (1-0 contro l'Olympiacos ai supplementari). Avvio di stagione complicato anche per i cechi, ottavi nel loro campionato e retrocessi dall'Europa League dopo l'eliminazione nei preliminari contro gli svedesi del Malmö.