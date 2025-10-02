Pioli: “Vincere fa bene, era il nostro obiettivo. Adesso pensiamo a riprenderci in campionato"

Stefano Pioli ha commentato la vittoria in Conference League contro il Sigma Olomouc decisa dalle reti di Piccoli e Ndour. Il tecnico dei viola ha dichiarato: "Vincere fa bene, era il nostro obiettivo di oggi. L’abbiamo gestita bene, l’abbiamo lavorata bene, con qualche errore ma con molta decisione e volontà. Lo spirito è quello giusto. Abbiamo cominciato bene il girone, ora pensiamo a riprenderci in campionato, dove affronteremo una squadra molto forte". Poi su Piccoli ha aggiunto: "Sappiamo che un attaccante cresce in fiducia e in convinzione attraverso i gol. Importante che abbia segnato e sia stato penetrante e profondo. Ha lavorato bene e ha meritato questo suo primo gol in Conference".
Le parole di Pioli
"Le partite mi danno spunti per scegliere la formazione, ma dipende anche dall’avversario che abbiamo di fronte. L’importante è essere sempre pronti. Il nostro inizio è stato complicato, quindi questa vittoria ci darà segnali positivi anche in futuro". Il tecnico ha poi concluso: "Stiamo insistendo con questo sistema, abbiamo 5 giocatori offensivi che ci permettono di poter cambiare in attacco. L’importante è avere dei principi di gioco. Essere una squadra compatta, che propone, che ha idee… Può piacere o no ma ogni partita va studiata e bisogna cercare di avere più soluzioni degli avversari. La struttura è però definita".