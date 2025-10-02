Pioli: “Vincere fa bene, era il nostro obiettivo. Adesso pensiamo a riprenderci in campionato"

Stefano Pioli ha commentato la vittoria in Conference League contro il Sigma Olomouc decisa dalle reti di Piccoli e Ndour. Il tecnico dei viola ha dichiarato: "Vincere fa bene, era il nostro obiettivo di oggi. L’abbiamo gestita bene, l’abbiamo lavorata bene, con qualche errore ma con molta decisione e volontà. Lo spirito è quello giusto. Abbiamo cominciato bene il girone, ora pensiamo a riprenderci in campionato, dove affronteremo una squadra molto forte". Poi su Piccoli ha aggiunto: "Sappiamo che un attaccante cresce in fiducia e in convinzione attraverso i gol. Importante che abbia segnato e sia stato penetrante e profondo. Ha lavorato bene e ha meritato questo suo primo gol in Conference".