Super Fiorentina, tris al Rapid Vienna: Pioli a punteggio pieno in Conference

VIENNA (Austria) - Due su due per la Fiorentina nella League Phase della Conference League e primato a punteggio pieno per la viola di Pioli che ritrova in Europa il sorriso. Con un avvio di stagione molto problematico in Serie A, la Fiorentina infila anche il successo esterno a Vienna nella seconda giornata della terza competizione europea. Ndour , Dzeko e Gudmundsson firmano il 3-0 che vale il successo contro un Rapid che resta a 0 punti.

Rapid Vienna-Fiorentina, la partita

Parte forte la viola che dopo una chance per Dzeko, sblocca al 9' con Ndour. La reazione dei padroni di casa è troppo timida e gli ospiti sfiorano il raddoppio con Piccoli che sciupa un'ottima occasione alla mezz'ora. Ad inizio ripresa il doppio vantaggio degli uomini di Pioli arriva con l'assist di Fortini per l'incornata di Dzeko che mette al sicuro il risultato. Sul 2-0 la Fiorentina amministra e all'87' cala il tris con Gudmundsson, subentrato da pochi minuti, che vale altri tre punti che sanciscono il primato a punteggio pieno in questa prima fase della Conference League.

Gli altri risultati

Una rete del solito Panichelli salva lo Strasburgo che impatta sull'1-1 il match casalingo contro lo Jagiellonia, al 100' strappa il pari anche il Rayo Vallecano che si fa rimontare in Svezia dall'Hacken per poi acciuffare il 2-2 con un rigore all'ultimo secondo disponibile sul quale non può nulla l'ex Torino Berisha. Goleada dell'Aek che ne rifila 6 all'Aberdeen, di misura trova la vittoria l'Az con lo Slovan e lo Shkendija con lo Shelbourne. Colpaccio all'ultimo respiro del Legia che passa per 2-1 contro lo Shakhtar. In parità le altre sfide: 0-0 Breidablik-KuPS, 1-1 Drita-Omonia. Sospesa per maltempo Reijka-Sparta Praga dopo appena 15' di gioco.