Fiorentina rimontata e battuta al 95’ dal Mainz! Sohm non basta a Galloppa, annullato un gol a Kean

La Fiorentina , guidata da Galloppa dopo l'esonero di Pioli, è stata sconfitta dal Mainz per 2-1 nella terza giornata di Conference League . La Fiorentina sblocca il punteggio con Sohm . Errore in uscita del Mainz, Nicolussi va in verticale da Piccoli che si appoggia sul centrocampista. Tiro di prima del 7 della Viola che batte il portiere avversario. Nella ripresa, al 68', il pareggio di Hollerbach . Il calciatore del Mainz va a recuperare il pallone su un'uscita della Fiorentina, scarica e si butta nello spazio. Servizio perfetto di Lee che lo mette davanti a Martinelli , il portiere della Viola non può nulla sulla conclusione dell'avversario. Al 78' occasione sprecata. Un preciso cross in area trova Moise Kean il cui colpo di testa termina fuori di poco sulla destra. Il pallone esce dal rettangolo di gioco. All'82' gol annullato alla Fiorentina. Moise Kean non è d'accordo, ma il guardalinee è sicuro della sua chiamata per fuorigioco. Al 95' arriva la beffa con Lee . Cross di Sano dalla sinistra, il giocatore di casa stacca di testa e batte Martinelli.

Le altre partite

Lo Shaktar vince in casa per 2-0 contro il Breidablik. Gli ucraini vincono grazie alle reti nel primo tempo (28') messa a segno da Bondarenko e poi nella ripresa (66') da Kaua Elias su assist di Isaque Silva. Successo di misura per 2-1 degli sloveni del Celje in casa contro il Legia Varsavia. E pensare che al 17' erano passati in vantaggio proprio i polacchi con Urbanski. Al 72' è arrivato il pari con Iosifov e poi cinque minuti dopo, al 77', la rete del successo ad opera di Karnicnik. Pari ad Atene tra Aek e Shamrock Rovers. La sblocca nel primo tempo su rigore Burke, nella ripresa, sempre dagli undici metri, pareggia Jovic. Vincono per 3-1 i finlandesi del Kups contro lo Slovan Bratislava. Gli slovacchi passano in vantaggio con Martinelli al 3', poi il pari all'11' di Antwi. Nella ripresa i gol di Parzyszek e Oksanen. Vittoria esterna dei cechi del Sigma Olomuc sul campo degli armeni del Noah. Succede tutto nel primo tempo con la rete della vittoria di Sylla al 24'. Pareggio per 0-0 tra Sparta Praga e Rakow e tra Aek Larnaca e Aberdeen. Chiude la vittoria la vittoria per 3-0 dei turchi del Samsunspor contro l'Hamrun.