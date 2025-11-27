Fiorentina-AEK Atene: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Conference League

"Siamo in una condizione in cui tutto per noi è importante, dall'allenamento di oggi a quello di domani. Ho detto ai giocatori che in ogni giorno di lavoro non possiamo permetterci di perdere niente". Lo ha detto il tecnico viola, Paolo Vanoli, alla vigilia della gara fra Fiorentina e Aek Atene, in programma domani allo stadio Franchi di Firenze e valida per la Conference League. Vanoli ha anticipato che domani saranno titolari Dzeko in attacco e De Gea in porta. "Giocare contro l'Aek Atene non è assolutamente un ostacolo, anzi - ha aggiunto Vanoli -. E' un'altra partita che ci permetterà di vedere i nostri miglioramenti, che mi consentirà di mettere all'opera altri giocatori e per me questo è importante. Dobbiamo guardare di partita di partita. Adesso il nostro pensiero è a questa coppa che arriva anche nel momento giusto. Se vogliamo diventare grandi dobbiamo pensare che è bello giocare ogni tre giorni". Nikolic, allenatore dell'Aek Atene, ha 'risposto' così: "Conosciamo molto bene la Fiorentina, il percorso che hanno avuto negli anni in questa coppa parla da solo, è una squadra che mi piace molto, anche se adesso non è in un momento eccellente. Conosco Paolo Vanoli da quando allenava in Russia, lo stimo, conosco lo stile del suo gioco. Pur non avendo tutti i giocatori disponibili ha un attacco molto forte con elementi quali Dzeko e Gudmundsson".