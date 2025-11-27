Disastro Fiorentina: l'Aek Atene sbanca il Franchi. Primo ko per Vanoli

FIRENZE - Dopo i due pareggi in campionato contro Genoa (2-2) e Juve (1-1), la Fiorentina incassa l’ennesima sconfitta di questa stagione, l’ottava in 18 gare totali. La Viola cade in casa contro l’ Aek Atene , vittoriosa al Franchi grazie alla rete al 35’ di Gacinovic . Si complica il cammino dei toscani in Conference League: dopo le vittorie su Sigma Olomouc (2-0) e Rapid Vienna (0-3), i gigliati sono caduti in trasferta contro il Mainz (2-1) e tra le mura amiche contro i greci. Primo passo falso per Paolo Vanoli , sostituto dell'esonerato Stefano Pioli.

Classifica Conference League aggiornata

Fiorentina-Aek Atene 0-1: la cronaca del match

Una prova deludente per i toscani che al di là di tre gol annullati, di cui due millimetrici, commettono tanti falli e vengono graziati dai greci più volte, con gli ospiti che hanno la loro unica colpa di non chiudere prima la gara. Fin dalle prime fase di gioco si capisce che per i padroni di casa non sarà una serata semplice. Il centrocampo molto folto dei greci mette spesso in difficoltà i gigliati, ma sono soprattutto le incursioni di Pilios in area a creare imbarazzi alla difesa dei viola. Fatica tremendamente la linea mediana mandata in campo da Vanoli con Nicolussi Caviglia lento ed impacciato, con le poche iniziative della Fiorentina che falliscono soprattutto per la scarsa reattività di Dzeko come all'8 su lancio di Ranieri o al 17' quando un cross di Parisi chiedeva solo di essere messo in rete. Un minuto dopo arriva il possibile vantaggio dei viola realizzato da Gudmundsson dopo una respinta errata di Strakosha su conclusione di Ndour ma l'islandese è in fuorigioco. Al 35' la rete dell'Aek con Gacinovic, bravo a raccogliere una spizzata di Jovic dopo cross da sinistra di Pineda. Nel finale di primo tempo altro gol annullato alla Fiorentina segnato da Mandragora per fuorigioco di Dzeko. I gigliati possono forse vantare un piccolo record europeo se è vero che al 56' si vedono annullare la terza rete della serata, ancora per fuorigioco, stavolta per offside di Luca Ranieri. Poco dopo Vanoli decide di giocarsi il tutto per tutto: fuori Kouadio per Parisi ma soprattutto Kean per Ndour, con passaggio al 3-4-1-2. La risposta dell'Aek Atene è tutta in un palo del neo entrato Zini al 72' con palla che balla pericolosamente sulla linea di porta e poi esce. Il pareggio dei pali arriva 4' più tardi quando Dzeko centra la traversa, che anticipa di poco il miracolo di De Gea su un pallonetto di Jovic. Il finale della Fiorentina è confuso, tanto che Strakosha non deve compiere neanche una parata. Vince così l'Aek Atene, per la squadra di Vanoli non rimangono che i fischi.

Ok Shaktar Donetsk e Rakow, Crystal Palace ko

Passano con il minimo scarto, 1-0, anche Drita (Shkendija), Jagiellonia (KuPS) e Sparta Praga (Legia). Dopo tre vittorie consecutive arriva la prima sconfitta per Celje e Mainz, ko rispettivamente contro Sigma Olomouc (2-1) e Universitatea Craiova (1-0). In vetta alla classifica ci sono ora i turchi del Samsunspor, fermati sul 2-2 dal Breidablik, e lo Strasburgo, vittorioso per 2-1 sul Crystal Palace. Stesso punteggio tra Shakhtar Donetsk e Shamrock Rovers e Slovan Bratislava e Rayo Vallecano. Successo per 2-0, invece, per AZ Alkmaar, Lech Poznan e Omonia che hanno la meglio su Shelbourne, Losanna e Dinamo Kiev. Poker del Rakow, ancora imbattuto, contro il Rapid Vienna, ultimo in classifica ancora a quota zero punti. Pareggio a reti bianche tra Rijeka e AEK Larnaca.

Tutti i risultati della quarta giornata della fase campionato di Conference League