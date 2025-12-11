Tuttosport.com
Kean e Gudmundsson gol: la Fiorentina torna a vincere, primo successo per Vanoli! Dynamo Kiev ko

La formazione viola torna a respirare grazie al successo di misura in Conference League: in classifica i toscani salgono così al settimo posto
4 min
Torna alla vittoria la Fiorentina e lo fa in Conference League, dove nella quinta giornata regola di misura, con un gol per tempo, la Dynamo Kiev al Franchi. Viola avanti con Kean al minuto 18 e raggiunti in avvio di secondo tempo dalla rete di Mykhaylenko: al 67° il cambio che decide la gara con Gudmundsson che entra al posto di Dzeko. Saràvproprio la punta islandese a battere Neshcheret al minuto 74. In classifica, la formazione di Paolo Vanoli sale così al settimo posto a quota 9 punti mentre la squadra ucraina resta ferma a soli 3 punti.

Fiorentina-Dynamo Kiev 2-1, la cronaca

Il gioco della squadra è condizionato dai recenti risultati e serve un po' per creare un'iniziativa pericolosa. Si capisce subito che molto, se non tutto, passa dai cross di Dodo: sul primo al 6' Dzeko mette fuori di poco, sul secondo, al 17', Kean è perfetto nello stacco per l'1-0. La Dinamo Kiev ha maggior possesso palla e non rinuncia ad attaccare, dominando soprattutto in linea mediana in virtù dei tantissimi errori di Nicolussi Caviglia, Ndour e Richardson, ma De Gea è inoperoso per la sterilità offensiva ospite. Tutta un'altra Dinamo Kiev a inizio ripresa con De Gea che prima respinge una conclusione di Voloshyn, poi, però, l'estremo difensore viola nulla può su una conclusione dal limite dell'area di Mykhailenko (55'). I gigliati avrebbero già dopo 2' la possibilità di tornare in vantaggio ma Kean, su spizzata in area di Viti, dopo calcio d'angolo, mette incredibilmente fuori a un passo dalla porta. A metà secondo tempo Vanoli azzarda una Fiorentina con il 3-4-3 con gli inserimenti di Gudmundsson e Kouame, oltre che quello di Parisi che da' il cambio a Viti. I padroni di casa tornano davanti nel punteggio a 15' dalla fine quando Gudmundsson è perfetto nei tempi a inserirsi in area dopo una corta respinta di Neshcheret su conclusione di Kean. Quest'ultimo nel finale fallisce una clamorosa chance per chiudere anticipante la sfida, ma fortunatamente per i villa anche Yarmolenko, a tempo ormai scaduto, si divora il tap-in dopo un erroraccio di Comuzzo.

Le gare delle 18:45

Sfida d'alta quota tra Samsunspor e AEK Atene con la formazione greca che ha la meglio grazie al successo per 2-1. Con lo stesso risultato vince anche lo Sparta Praga, sempre in trasferta, sul campo del Craiova mentre l'AEK Larnaca viene fermata dall'Hacken (1-1). Vittoria fondamentale per il Rayo Vallecano in casa dello Jagiellonia per 2-1, così come l'Az Alkmaar espugna il campo del Drita per 3-0. Successi anche per il Noah (2-1 al Legia) e per il Breidablik (3-1 allo Shamrock). Chiude la prima parte di impegni il 2-0 dello Shkendija sullo Slovan Bratislava.

