Vanoli: "Vincere fa bene al morale. Tanto da migliorare, dentro di noi abbiamo dei fantasmi"

Il commento del tecnico della Fiorentina dopo il trionfo in Conference contro la Dinamo Kiev: "Dobbiamo rimanere con i piedi per terra perché non abbiamo fatto nulla"
2 min
Vanoli: "Vincere fa bene al morale. Tanto da migliorare, dentro di noi abbiamo dei fantasmi"

"Volevamo questa vittoria a tutti i costi, vincere fa bene al morale. Abbiamo tanto da migliorare, dentro di noi abbiamo dei fantasmi. Ai ragazzi ho evidenziato il sacrificio che hanno messo in campo, ora andiamo in ritiro, recuperiamo, sapendo che la prossima gara sarà una finale". Lo ha detto il tecnico viola, Paolo Vanoli, al termine della vittoria per 2-1 sulla Dinamo Kiev in Conference League. "Ho visto spirito di sacrificio, questo deve essere un inizio, perché ci teniamo sia al campionato che alla Conference - ha aggiunto Vanoli -. I risultati ti aiutano a far crescere il morale, ora dobbiamo rimanere con i piedi per terra perché non abbiamo fatto nulla, ci concentriamo sul campionato. Il passaggio al 4-2-3-1? Io penso che questa squadra possa fare questo nuovo modulo, non è detto che ripartiremo così però lo abbiamo fatto bene. Abbiamo un unico esterno, Kouame, che è stato fuori tanto tempo, Fortini ha giocato come ala, per partire così non abbiamo tanti cambi però chi è entrato lo ha fatto bene".

"Dobbiamo essere sereni"

"Dobbiamo sgombrare di più la testa sapendo che nella situazione in cui siamo, abbiamo sprecato tantissime energie, soprattutto mentali. Ora dobbiamo essere sereni, ora torneremo al Viola Park, staremo insieme e da domattina cercheremo di recuperare le energie nervose in vista della gara col Verona" ha concluso Vanoli.

Tutte le news di Conference League

